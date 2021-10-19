Саратовские заключенные отказались от заявлений о пытках

Восемь заключенных, подвергавшихся сексуальному, психическому и физическому насилию в тюремной больнице ОТБ-1 Саратова, отказались от своих заявлений. Арестанты, продолжающие отбывать наказание в областных колониях, сообщили о давлении со стороны администраций этих учреждений, рассказала их адвокат Снежана Мунтян.

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«Им ясно дали понять, что не надо этого делать, потому что могут быть последствия. А люди и так настрадались и не хотят получать новую порцию проблем», — приводит слова Снежаны Мунтян «Известия».

Она отмечает, что администрации колоний имеют множество законных методов влияния на судьбу заключенных.

«Это могут быть замечания за нарушение дисциплины или неподчинение», — добавила юрист.

После ряда взысканий арестантов могут поместить в изолятор или одиночную камеру с условиями гораздо жестче обычных, при том, что шансов на обжалование этих действий крайне мало, уточняет Мунтян.

Адвокат также рассказала, что шесть из 14 пострадавших, намерены составить заявления в СК РФ и прокуратуру, что объясняется их освобождением.

«Этим людям уже нечего боятся, они не опасаются за свою жизнь и здоровье. Все рабочие моменты мы обсудили, заявления составили, и в ближайшие дни они их подадут», — заключила Снежана Мунтян.