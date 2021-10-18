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Задержана подозреваемая в убийстве девочки в Вологде

Вероника Полынина
42 минуты назад

Полиция задержала подозреваемую в убийстве 9-летней Сони Жаворонковой в Вологде.

Задержана подозреваемая в убийстве девочки в Вологде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает телеграм-канал Shot, задержанная – 40-летняя Ульяна Ланская, она жила в квартире, где обнаружили тело ребенка. Женщина попала на камеры видеонаблюдения, когда шла с Соней и ее подругой из магазина.

Женщину задержали в 800 км от Вологды – в карельском Беломорске, куда она приехала на поезде.

По данным Shot, женщина страдает шизофренией и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Полицейские пока не смогли допросить подозреваемую, она ведет себя неадекватно и находится под наблюдением психиатров.

Как сообщает Mash, возле дома, где нашли тело ребенка, стихийно собрались несколько десятков человек.

Пропавшая в Вологде девочка найдена мертвой

9-летняя Соня Жаворонкова пропала 16 октября. Двое суток ребенка искала полиция, сотрудники МЧС, волонтеры поисково-спасательных отрядов и жители города. По камерам наблюдения удалось отследить, что Соня заходила в магазин с подругой ее возраста, дети покупали сладости. У магазина их встретила неизвестная женщина, и дальше они пошли вместе.

Происшествия,МЧС,
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