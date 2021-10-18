Задержана подозреваемая в убийстве девочки в Вологде

Полиция задержала подозреваемую в убийстве 9-летней Сони Жаворонковой в Вологде.
Как сообщает телеграм-канал Shot, задержанная – 40-летняя Ульяна Ланская, она жила в квартире, где обнаружили тело ребенка. Женщина попала на камеры видеонаблюдения, когда шла с Соней и ее подругой из магазина.
Женщину задержали в 800 км от Вологды – в карельском Беломорске, куда она приехала на поезде.
По данным Shot, женщина страдает шизофренией и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Полицейские пока не смогли допросить подозреваемую, она ведет себя неадекватно и находится под наблюдением психиатров.
Как сообщает Mash, возле дома, где нашли тело ребенка, стихийно собрались несколько десятков человек.
9-летняя Соня Жаворонкова пропала 16 октября. Двое суток ребенка искала полиция, сотрудники МЧС, волонтеры поисково-спасательных отрядов и жители города. По камерам наблюдения удалось отследить, что Соня заходила в магазин с подругой ее возраста, дети покупали сладости. У магазина их встретила неизвестная женщина, и дальше они пошли вместе.