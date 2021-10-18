Пропавшая в Вологде девочка найдена мертвой

Девятилетнюю девочку, пропавшую в Вологде 16 октября, нашли мертвой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Фото: соцсети соцсети

По данным канала, девочка ушла из съемной квартиры, где проживала с выпивающей матерью, после этого были развернуты поиски, в которых участвовали сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Рюкзак ребенка был обнаружен в трех километрах от дома, впоследствии нашли и тело пропавшей.

По предварительной информации, девочку заманила к себе и убила 40-летняя Ульяна Ланская, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере.

В настоящее время на месте работают следователи.