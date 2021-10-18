Актер из сериала "Нюхач" напал на жителя Ялты с ножом

По информации издания, инцидент произошел 12 октября. Актер, известный по ролям бандитов в российских сериалах «Нюхач», «Ловушка», «Чарли» и других, обедал в компании знакомых, а потом, употребив большое количество алкоголя, начал угрожать присутствующим, что всех «завалит».

Один из мужчин, Магомед, попросил Комисарука не «буянить», после чего актер направился домой. Однако вскоре он вернулся с ножом и набросился на Магомеда. Артист успел ударить его в грудь, после чего Комисарука оттащили знакомые.