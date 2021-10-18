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Актер из сериала "Нюхач" Комисарук напал на жителя Ялты с ножом

Газета.Ru
1 час назад

Украинский актер Алексей Комисарук напал на жителя Ялты с ножом, сообщает Mash.

Актер из сериала "Нюхач" напал на жителя Ялты с ножом
Фото: Кадр из фильма «Нюхач»/Компания Film.uaКадр из фильма «Нюхач»/Компания Film.ua

По информации издания, инцидент произошел 12 октября. Актер, известный по ролям бандитов в российских сериалах «Нюхач», «Ловушка», «Чарли» и других, обедал в компании знакомых, а потом, употребив большое количество алкоголя, начал угрожать присутствующим, что всех «завалит».

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Один из мужчин, Магомед, попросил Комисарука не «буянить», после чего актер направился домой. Однако вскоре он вернулся с ножом и набросился на Магомеда. Артист успел ударить его в грудь, после чего Комисарука оттащили знакомые.

Актера задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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