Сын российского депутата устроил стрельбу возле техникума

Сын депутата от «Единой России» гордумы Асбеста Елены Таниди пришел с пистолетом в городской политехникум в Свердловской области и совершил несколько выстрелов в воздух возле здания. Об этом сообщается в группе «Асбест против жуликов во власти» в «Одноклассниках».

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«Георгий принес с собой на занятия пистолет, размахивал им и даже стрелял на глазах у сокурсников перед входом в учебное заведение. Прибывшие на место бойцы группы захвата асбестовского отдела внутренних дел оперативно обезвредили потенциального преступника», — говорится в группе в социальной сети. Уточняется, что инцидент произошел в начале октября.

Как рассказала мать устроившего стрельбу молодого человека, депутат Елена Таниди Ura.ru, у него на самом деле есть пистолет, но не боевой, а газовый. Мать подростка подчеркнула, что на оружие у него есть лицензия — оно лежит в машине на случай самообороны.

«Ну вынес его ребятам похвастаться, никаких выстрелов не было. А потом забыл выложить из кармана, занес случайно в кабинет. Сотрудники [экстренной службы] приехали, проверили [пистолет], посмеялись и уже вернули Георгию обратно», — рассказала российский депутат.

Женщина отметила, что после инцидента ее сыну пришлось отчислиться из техникума. По ее словам, теперь подросток пойдет в армию.