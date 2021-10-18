В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 4 балла
USD 71.17EUR 82.46BRENT 85.78
Войти в почту

Победившая в конкурсе красоты полицейская попалась с наркотиками

Елена Прошина
56 минут назад

В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как у местной сотрудницы полиции и участницы конкурса красоты Александры Черемисиной обнаружили наркотики. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Победившая в конкурсе красоты полицейская попалась с наркотиками
Фото: ТАССТАСС

По информации ведомства, с 14 по 15 октября 29-летняя инспектор подразделения МВД незаконно приобрела и хранила без цели сбыта наркотическое вещество в крупном размере. Девушку задержали днем 15 октября. Запрещенное вещество у служащей информационного центра МВД нашли во время личного досмотра.

«У задержанной изъяли 1 пакет, завернутый в изоленту. Вещество, массой 2,90 граммов, отправили на исследование. Оно показало, что в свертке был синтетический наркотик», - приводит слова источника «Комсомольская правда».

Задержание подтвердили и в ГУ МВД по Новосибирской области. В ведомстве уточнили, что в отношении полицейской возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

«В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел», — подчеркнули в ГУ МВД.

16 октября девушке предъявили обвинение, суд отправил ее под домашний арест. Следователем были назначены судебные экспертизы. В ходе расследования необходимо установить, где сотрудница полиции приобрела наркотик.

В Петербурге полиция жестко задержала известного оперного певца

Отмечается, что задержанная была участницей конкурса красоты Miss Fashion 2021, на котором завоевала гран-при зрительских симпатий. Она пришла на службу в правоохранительные органы в 2016 году.

Происшествия,МВД,Комсомольская правда,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители