Победившая в конкурсе красоты полицейская попалась с наркотиками

В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как у местной сотрудницы полиции и участницы конкурса красоты Александры Черемисиной обнаружили наркотики. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР).

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По информации ведомства, с 14 по 15 октября 29-летняя инспектор подразделения МВД незаконно приобрела и хранила без цели сбыта наркотическое вещество в крупном размере. Девушку задержали днем 15 октября. Запрещенное вещество у служащей информационного центра МВД нашли во время личного досмотра.

«У задержанной изъяли 1 пакет, завернутый в изоленту. Вещество, массой 2,90 граммов, отправили на исследование. Оно показало, что в свертке был синтетический наркотик», - приводит слова источника «Комсомольская правда».

Задержание подтвердили и в ГУ МВД по Новосибирской области. В ведомстве уточнили, что в отношении полицейской возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

«В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел», — подчеркнули в ГУ МВД.

16 октября девушке предъявили обвинение, суд отправил ее под домашний арест. Следователем были назначены судебные экспертизы. В ходе расследования необходимо установить, где сотрудница полиции приобрела наркотик.