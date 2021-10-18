Ветеран отряда спецназначения «Витязь» Петр Фефелов заявил, что еще ни разу в истории не было конфликтов из-за судейства во время экзамена на краповый берет.

«Человек, который обладает краповым беретом, имеет авторитет. И если этот человек на марше, на спаррингах, при преодолении полосы препятствий говорит: «Вы сняты с дальнейших испытаний», – все», – рассказал ветеран ОСН в интервью «Ридусу».

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Между тем вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов заметил, что конфликты и драки во время соревнований между спецназовцами случаются часто. Драки завязывают из-за больших эмоций, порой бывают даже массовые столкновения участников, рассказал Филатов.

Ветеран ФСБ добавил, что участники экзамена на краповый берет долгое время находятся в состоянии стресса из-за физической подготовки, а также испытывают морально-психологические нагрузки.

«Здесь вопрос даже не в драке, а в том, что если кто-то может себе позволить послабления для того, чтобы получить эту святую вещь, то нивелируется само звание крапового берета», – сказал вице-президент «Альфы».

Бойцы спецназа 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» решили в знак протеста с понедельника снять свой основной знак отличия — краповые береты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Александр Коц.

Поводом для скандала стал обман со стороны кандидатов из Чечни на полигоне учебного центра «Тамбукан» на Ставрополье. Во время марш-броска, являющегося одним из этапов на присвоение берета, друзья некоторых соискателей подвозили их на машинах. Действующие краповики возмутились этим, и завязалась массовая драка, участников которой разнимал лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк.

Из-за этого несколько десятков человек были сняты с дистанции, однако они все равно получили заветный берет. После этого краповики решили перейти на уставные кепки.

Непростая задача

Право носить краповый берет — предмет исключительной гордости военнослужащего — может заслужить не каждый военнослужащий. Для этого кандидаты должны пройти ряд изнурительных испытаний. После многокилометрового марш-броска по пересеченной местности в полной боевой амуниции, участники должны сделать выстрел из личного оружия. Так они должны продемонстрировать, что сохранили боеспособность. На этом этапе отсеивается большинство соискателей.

После этого бойцы отправляются на стрельбы, затем должны пройти огненно-штурмовую полосу, продемонстрировать навыки штурма высотного здания и показать навыки акробатики. Завершается испытание 12-минутным спаррингом с разными соперниками, среди которых как действующие краповики, так и другие соискатели.

В среднем из всего числа соискателей проходят все испытания 5-8 процентов испытуемых. Успешно сдавшим нормативы бойцам торжественно вручают берет перед строем.

Берет не дает никаких дополнительных привилегий по службе, но считается отличительным символом спецназовца, способного преодолеть любые трудности и выстоять в условиях на грани человеческих возможностей. При этом боец может быть лишен берета за ряд нарушений, включая трусость или неуставные отношения.

Бойцы спецподразделений не дрались и не выясняли отношений на состязаниях за получение краповых беретов в Ставропольском крае, это были всего лишь эмоции. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназовцев. Да, действительно, любые состязания и соревнования, прежде всего с участием спецподразделений - это всегда эмоции. К этому надо относиться так, как это происходит на любом состязании. И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил сильнейший, с чем команду победителя мы поздравляем", - сказал Грибакин.

Он отметил, что бойцы спецподразделений не снимают краповые береты перед врагом и тем более в знак несогласия с исходом соревнований.

"Отмечу, что краповые береты - это символ доблести и чести. Наши специальные подразделения его не снимали даже перед врагом и тем более в знак несогласия с исходом соревнований", - отметил он.

Главный совет "Краповых беретов" разберется в сложившейся конфликтной ситуации в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщил основатель традиции по прохождению испытаний для спецназовцев на получение крапового берета Сергей Лысюк. Советы "Краповых беретов" принимают решение о их присвоении.

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"Полагаю, что сейчас не нужно громких лозунгов и эмоций. Особенно в соцсетях. Нужно спокойно и детально во всем разобраться. Этим будут заниматься главные советы "Краповых беретов" войск и военнослужащих запаса. Так и будет. По итогу дадим объективную оценку все произошедшему", - сказал Лысюк.