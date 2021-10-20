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Задержанный за убийство россиянки в Грузии бросил гранату в полицейских

Газета.Ruиещё 4
32 минуты назад

В МВД Грузии рассказали подробности задержания трех подозреваемых по делу об убийстве россиянки Анастасии Шаталовой. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы ведомства.

Задержанный за убийство россиянки в Грузии бросил гранату в полицейских
Фото: ТАССТАСС

"Следствием установлено, что один из подозреваемых, Б. Л., 18 октября в Тбилиси на улице Газапхули выстрелил несколько раз из огнестрельного оружия в гражданку иностранного государства А. Ш., 1994 года рождения, которая умерла на месте от полученных ран", - указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что предполагаемый убийства сумел скрыться на автомобиле знакомого и направился к третьему фигуранту дела. В ходе задержания он кинул ручную гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие на место инцидента саперы обезвредили ее. 18 октября стало известно, что в Тбилиси неизвестный застрелил гражданку России Анастасию Шаталову.

25-летняя россиянка приехала в Грузию из Хабаровска несколько лет назад. Нападение на нее было совершено около часа ночи в момент, когда она вышла из дома. Мотивы убийства неизвестны. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Максимальный срок по ней - 15 лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что Россия направила в МИД Грузии ноту с просьбой оказать правовое содействие по делу об убийстве россиянки в Тбилиси.

Происшествия,Убийство ,МИД,МВД,
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