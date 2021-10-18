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Титулованный киберспортсмен погиб в Ленобласти при загадочных обстоятельствах

Елена Прошина
1 час назад

В Ленинградской области погиб 23-летний киберспортсмен Алексей Малышев – экс-капитан команды Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Киберспортсмена нашли мертвым в Ленобласти
Фото: ВконтактеВконтакте

Накануне днем Малышева в тяжелом состоянии обнаружили у гаражей на Зеленой улице в городе Никольское. Мужчина был в крови, раздет до пояса и на нем не было обуви. В результате Малышева доставили в больницу в Гатчине, однако спасти его не удалось.

Известно, что с места происшествия изъяты пластиковые бутылки, пустая пачка из-под сигарет, тапочки и куртка. Сейчас обстоятельства и причины инцидента устанавливаются в Следственном комитете России.

Алексей Малышев – киберспортсмен, капитан студенческой команды Политеха, которая играла в Dota 2, CS:GO и PUBG Mobile. В ее составе молодой человек стал трехкратным чемпионом Всероссийской студенческой лиги и обладателем золота международного турнира WCAA 2020 International University Competition в китайском Даляне.

Происшествия,Алексей Малышев,СКР,
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