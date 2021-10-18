Появилось видео с места ДТП с газовозом в Сочи

В районе санатория «Белые ночи» в Сочи бензовоз попал в ДТП. Снятые очевидцами кадры с места аварии на федеральной трассе публикует Telegram -канал «ЧП Сочи».

На автодороге А-147 Джубга – Сочи автомобиль занесло при входе на поворот, в результате чего произошла разгерметизация цистерны. По данным, ФКУ Упрдор «Черноморье» существует угроза взрыва, в связи с чем движение транспорта на участке, где произошло дорожное происшествие, в обоих направлениях временно остановлено. На месте работают экстренные службы.