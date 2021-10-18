Эвакуация из-за стрельбы в пермской школе попала на видео

Учеников в поселке Сарс Пермского края эвакуировали сразу, как только началась стрельба. Детей сначала разместили в спортивном зале, после чего вывели на улицу. Об этом сообщает Telegram-канал «112», в распоряжении которого оказались снятые с места ЧП кадры. На них видно, как школьники выходят из здания общеобразовательного учебного заведения.

Инцидент в школе под Пермью произошел сегодня рано утром. Шестиклассник явился на занятия с охотничьим ружьем и произвел два выстрела – в стену и потолок. Директор учебного заведения уговорила 12-летнего подростка пройти с ней в кабинет и отдать оружие. Мальчик был задержан.