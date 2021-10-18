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Ученики школы под Пермью рассказали о стрельбе

Елена Прошина
24 минуты назад

Ученики школы в поселке Сарс под Пермью рассказали о стрельбе в учебном заведении, которую устроил 12-летний ученик. Как сообщает URA.RU, часть детей учителя заперли в классах, а другую – эвакуировали сразу после звуков выстрелов.

Ученики школы под Пермью рассказали о стрельбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как только произошел выстрел, нас экстренно эвакуировали и отправили домой. Некоторых учеников закрыли в классах», – заявила одна из учащихся школы.

Другая школьница отметила, что сейчас большинство учеников уже находится дома, но в школе все еще остается часть ребят. Как сообщает Минздрав, в результате инцидента есть один пострадавший – школьника оперативно доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Ребенок отделался ссадинами из-за осколков разбитого стекла и сейчас находится дома.

Восстановлена хронология атаки на школу в Пермском крае

Напомним, что ученик шестого класса школы в поселке Сарс в Пермской области устроил стрельбу из охотничьего ружья «Сайга». Известно, что ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Школьник заявил, что явился в школу с оружием, чтобы разобраться с девочкой, которая его обижала.

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