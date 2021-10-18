Лиса прогулялась у храма Василия Блаженного в Москве: видео

В центре Москвы сегодня ночью заметили лису. Камеры видеонаблюдения сняли прогулявшееся у храма Василия Блаженного животное. Запись размещена в Telegram -канале «Москва с огоньком».

Ранее сообщалось, что лиса наведалась в Сретенский монастырь в Москве и устроило переполох. Животное бегало по обители, распугивая прихожан. Для отлова зверя священнослужители вызвали в монастырь сотрудников МЧС.