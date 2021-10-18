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Мать стрелявшего в школе под Пермью ученика рассказала о сыне

Lenta.ru
47 минут назад

Мать 12-летнего мальчика, который утром 18 октября устроил стрельбу в школе поселка Сарс Пермского края, рассказала, что ничего подозрительного в поведении сына не было. Слова Елены публикует «360» в своем Telegram-канале.

Мать стрелявшего в школе под Пермью ученика рассказала о сыне
Фото: Дмитрий Лебедев / КоммерсантъДмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Она охарактеризовала подростка как спокойного и уравновешенного и отметила, что в драку он обычно не лезет. Более того, даже после учебы он не идет гулять, а сразу возвращается домой.

По словам женщины, сын сегодня встал раньше времени, собрался и пошел в школу. Вел себя при этом он нормально, ружье из его рюкзака не торчало. Женщина предположила, что оружие подросток спрятал на улице накануне вечером, 17 октября, и забрал по пути на уроки.

«Говорил, что его девочка достала, что ее "бить нельзя, делать ничего нельзя, а ей все можно"», — сообщила мать школьника и уточнила, что он спрашивал, как поступить в этой ситуации.

Елена ответила ему, что нужно просто терпеть.

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