Мать стрелявшего в школе под Пермью ученика рассказала о сыне

Мать 12-летнего мальчика, который утром 18 октября устроил стрельбу в школе поселка Сарс Пермского края, рассказала, что ничего подозрительного в поведении сына не было. Слова Елены публикует «360» в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Она охарактеризовала подростка как спокойного и уравновешенного и отметила, что в драку он обычно не лезет. Более того, даже после учебы он не идет гулять, а сразу возвращается домой.

По словам женщины, сын сегодня встал раньше времени, собрался и пошел в школу. Вел себя при этом он нормально, ружье из его рюкзака не торчало. Женщина предположила, что оружие подросток спрятал на улице накануне вечером, 17 октября, и забрал по пути на уроки.

«Говорил, что его девочка достала, что ее "бить нельзя, делать ничего нельзя, а ей все можно"», — сообщила мать школьника и уточнила, что он спрашивал, как поступить в этой ситуации.