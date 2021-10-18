Восстановлена хронология атаки на школу в Пермском крае

По информации издания, в 7:45 устроивший стрельбу шестиклассник пронес оружие в учебное заведение, пользуясь отсутствием на посту охранника — мужчина переодевался. Подросток прошел через турникет. Сотрудники ЧОПа заступают на смену в 8 утра. В 7.55 мальчик поднялся в класс и открыл огонь. Один выстрел он произвел в потолок, еще один — в стену. По данным Telegram-канала 112, с собой у стрелка было десять патронов.