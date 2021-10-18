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Оглашение приговора «тулунскому маньяку» показали на видео

Александр Кузьмин
21 минуту назад

Жителя города Тулун приговорили к 24 годам колонии лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за изнасилования и убийства. Видео оглашения приговора из зала судебного заседания публикует YouTube-канал «Ангарск Видео».

Орудовавший в Иркутской области более 20 лет злоумышленник был задержан в январе 2019 года. По уголовному делу тогда проходили 11 потерпевших, среди которых были несовершеннолетние. Однако в ходе расследования были установлены еще 13 потерпевших.

Всех своих жертв маньяк отводил в безлюдные места, угрожая ножом, где насиловал их, после чего забирал ценные вещи. Поймать насильника не удавалось из-за того, что тот тщательно скрывал следы совершенных преступлений.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСИН,
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