Оглашение приговора «тулунскому маньяку» показали на видео

Жителя города Тулун приговорили к 24 годам колонии лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за изнасилования и убийства. Видео оглашения приговора из зала судебного заседания публикует YouTube-канал «Ангарск Видео».

Орудовавший в Иркутской области более 20 лет злоумышленник был задержан в январе 2019 года. По уголовному делу тогда проходили 11 потерпевших, среди которых были несовершеннолетние. Однако в ходе расследования были установлены еще 13 потерпевших.