Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем

Проверка показала, что вечером девочка гуляла со сверстниками и пила спиртосодержащую жидкость. Вернувшись домой, она пожаловалась на плохое самочувствие, затем юную россиянку госпитализировали. После оказания необходимой помощи медики отпустили ее домой.

Ранее сообщалось, что 18 жителей Свердловской области умерли от отравления суррогатным алкоголем. 16 человек умерли в Екатеринбурге, один в Нижнем Тагиле и один в Ревде. После случившегося задержали двоих мужчин, подозреваемых в изготовлении и продаже поддельного спиртного. В отношении них завели уголовные дела по части 3 статьи 238 УК («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).