В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 85.62
Войти в почту

Семилетняя россиянка отравилась суррогатным алкоголем

Lenta.ruиещё 2
44 минуты назад

В Гайском городском округе Оренбургской области семилетняя девочка получила отравление суррогатным алкоголем. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.

Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, пострадавшая употребляла спиртное в компании сверстников. 17 октября в 08:00 ее госпитализировали в детскую городскую больницу Новотроицка с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем».

Проверка показала, что вечером девочка гуляла со сверстниками и пила спиртосодержащую жидкость. Вернувшись домой, она пожаловалась на плохое самочувствие, затем юную россиянку госпитализировали. После оказания необходимой помощи медики отпустили ее домой.

СК продолжает проверку. Состояние детей, с которыми гуляла девочка, не уточняется.

Ранее сообщалось, что 18 жителей Свердловской области умерли от отравления суррогатным алкоголем. 16 человек умерли в Екатеринбурге, один в Нижнем Тагиле и один в Ревде. После случившегося задержали двоих мужчин, подозреваемых в изготовлении и продаже поддельного спиртного. В отношении них завели уголовные дела по части 3 статьи 238 УК («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители