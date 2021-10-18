Давку в ТЦ Томска из-за скидок на швабры и сковородки сняли на видео

Посетители торгового центра в Томске устроили давку из-за скидок на сковородки и швабры. Видео инцидента опубликовано в сообществе «Регион-70 | Томск».

На записи видно, как покупатели столпились у входа в торговую точку, за кадром раздаются крики мужчины.Работники магазина были вынуждены впускать посетителей группами, чтобы избежать напряженности.

Пользователи социальной сети не оставили этот случай без внимания.