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Давку в ТЦ Томска из-за скидок на швабры и сковородки сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Посетители торгового центра в Томске устроили давку из-за скидок на сковородки и швабры. Видео инцидента опубликовано в сообществе «Регион-70 | Томск».

На записи видно, как покупатели столпились у входа в торговую точку, за кадром раздаются крики мужчины.Работники магазина были вынуждены впускать посетителей группами, чтобы избежать напряженности.

Пользователи социальной сети не оставили этот случай без внимания.

«А мы боремся с коронавирусом, людей собирают толпами», – прокомментировал ролик один из подписчиков.

Происшествия,Общество,Видео,
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