Давку в ТЦ Томска из-за скидок на швабры и сковородки сняли на видео

Посетители торгового центра в Томске устроили давку из-за скидок на сковородки и швабры. Видео инцидента опубликовано в сообществе «Регион-70 | Томск».
На записи видно, как покупатели столпились у входа в торговую точку, за кадром раздаются крики мужчины.Работники магазина были вынуждены впускать посетителей группами, чтобы избежать напряженности.
Пользователи социальной сети не оставили этот случай без внимания.
«А мы боремся с коронавирусом, людей собирают толпами», – прокомментировал ролик один из подписчиков.