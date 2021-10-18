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В Иркутской области суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима серийного маньяка

ТАССиещё 2
14 минут назад

Суд в Иркутской области приговорил к 24 годам лишения свободы жителя города Тулуна за два убийства и серию изнасилований в период с 1992 года по январь 2019 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Иркутского областного суда.

Тулунскому маньяку вынесли приговор
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Приговором Иркутского областного суда мужчина признан виновным. <…> Ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.

Мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление"), ч. 2 и ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), ч. 2 и ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Жителя Тулуна задержали в январе 2019 года. На тот момент потерпевшими по делу проходили 11 человек, в том числе несколько несовершеннолетних. Позже следователи установили еще 13 потерпевших. По данным следствия, мужчина, угрожая ножом, отводил женщин в безлюдные места в Тулуне, где насиловал их и забирал личные ценные вещи.

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