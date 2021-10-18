В Воронеже избили активистов, которые обнаружили просроченные на полтора года продукты. Видео инцидента, произошедшего в магазине «Ромашка» на улице Ленина, появилось в Сети.

Блогеры-ревизоры нашли на прилавке просроченные пельмени и вызвали полицию. Однако до приезда правоохранителей в торговую точку явились мужчина и женщина и напали на молодых людей и выгнали их из помещения.