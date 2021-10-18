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В «Магните» проверят инцидент с избиением покупателя охранниками

Анна Безрукова
1 час назад

В торговой сети «Магнит» проверят все детали инцидента в одном из магазинов Костромской области, где, по сообщениям некоторых изданий, охранники избили покупателя за то, что тот не заплатил за алкоголь. Представители пресс-службы компании рассказали NEWS.ru, что в настоящее время устанавливают подробности ситуации с подрядчиком - поставщиком охранных услуг.

В «Магните» проверят инцидент с избиением покупателя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нами проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, в частности, ведем переговоры с подрядчиком, представляющим услуги охраны и быстрого реагирования», — уточнили изданию в «Магните».

Ранее сообщалось, что охранник одного из супермаркетов «Магнит» в городе Шарья Костромской области избили ногами покупателя за то, что он по неосторожности уронил со стеллажа бутылку со спиртным.

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Сотрудники частного охранного предприятия бросили мужчину на пол, после чего один из них начал наносить ему удары ногами, а затем кулаками по почкам, пока его коллега удерживал пострадавшего. При этом охранники ничуть не смутились присутствием рядом других людей.

Покупатели снимали поведение охранников на мобильные телефоны, но тех это нисколько не волновало. Они продолжали бить кричащего от боли мужчину. В региональном отделении МВД уточнили, что никаких заявлений от граждан о произошедшем не получали.

Происшествия,"Магнит",ФАС,МВД,
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