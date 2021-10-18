Отец стрелявшего в школе под Пермью рассказал о сыне

Отец 12-летнего мальчика, который утром 18 октября устроил стрельбу в школе поселка Сарс Пермского края, рассказал, что обычно звонит сыну по три раза в день, однако вчера был первый раз, когда они не поговорили. Запись беседы с Вадимом Губаевым публикует Telegram-канал Baza.

Фото: ТАСС ТАСС

«Каждый раз звоню раза по три в день. Днем после школы, вечером. Вроде все нормально. Ну, вчера вот только не дозвонился», — рассказал мужчина, добавив, что набирал его номер три раза, не дозвонился и уснул.

Губаев уточнил, что в последнее время сын разговаривал с ним неохотно, на вопросы отвечал односложно.

По словам россиянина, мальчик любит играть в «Танки». Отец купил ему компьютер, чтобы подросток проводил время дома, а не «ходил где-то». При этом Губаев подчеркнул, что доступа к сейфу с оружием, откуда ребенок украл карабин, у мальчика не было, однако он мог подсмотреть, куда отец прячет ключи.

Утром 18 октября ученик поселковой школы открыл огонь из украденного у отца охотничьего карабина «Сайга». Он признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его сильно обижала. Сейчас подросток находится в предистеричном состоянии. Также в своем поступке он обвинил отца, который издевался над его матерью. Во время стрельбы подросток выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!»