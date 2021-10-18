Песков прокомментировал ситуацию с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг Алексея Навального в интервью для документального фильма «Владимир Путин: хозяин игры» (Poutine, le maître du jeu) французского телеканала France 5, передает РИА «Новости».

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«Будем надеяться, что он не умрет (в заключении. — прим. ред.)... Слава богу, что он жив», — сказал Песков.

На замечание журналистки, что российское руководство якобы побаивается Навального, Песков заявил, что власти «не побаиваются», но при этом не хотят, чтобы он получал дополнительную «популярность».

Представитель Кремля также напомнил, что Россия так и не получила ответа на запросы о результатах расследования инцидента с Навальным.

Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Навального госпитализировали в немецкую клинику. Как утверждает кабмин ФРГ, германские военные токсикологи нашли в организме Навального следы вещества типа «Новичок». Москва обвинения Запада в причастности к отравлению Навального отвергает. Российские власти придерживаются позиции, что страны Запада используют ситуацию с Навальным в качестве повода для санкционного и иного давления на Москву.