Появилось видео с места стрельбы в школе в Пермском крае

В поселке Сарс Октябрьского района Пермского края шестиклассник пришел в школу с оружием в руках. Видео с места ЧП появилось в распоряжении Telegram-канала SHOT.

12-летний ученик принес в учебное заведение охотничье ружье «Сайга» и произвел два выстрела – в стену и потолок, никто не пострадал. По данным канала, стрелявшего обезвредила директор школы. Она увела подростка в кабинет и уговорила отдать оружие.