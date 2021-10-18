Появилось видео с места стрельбы в школе в Пермском крае

В поселке Сарс Октябрьского района Пермского края шестиклассник пришел в школу с оружием в руках. Видео с места ЧП появилось в распоряжении Telegram-канала SHOT.
12-летний ученик принес в учебное заведение охотничье ружье «Сайга» и произвел два выстрела – в стену и потолок, никто не пострадал. По данным канала, стрелявшего обезвредила директор школы. Она увела подростка в кабинет и уговорила отдать оружие.
Сейчас на месте работают правоохранители. Мотивы поступка мальчика выясняются. Школьник находился в состоянии эмоционального расстройства, отмечает SHOT со ссылкой на сообщение местных властей.