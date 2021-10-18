На кадрах можно увидеть, как на выходе из магазина «Магнит» два охранника бьют одного из покупателей сначала ногой в живот, после чего скручивают мужчину и начинают бить по почкам. Потерпевший начинает кричать от боли. Чем закончился жестокий инцидент неизвестно.