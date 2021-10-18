Двое охранников избили покупателя за разбитую бутылку алкоголя в городе Шарья Костромской области. Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».
На кадрах можно увидеть, как на выходе из магазина «Магнит» два охранника бьют одного из покупателей сначала ногой в живот, после чего скручивают мужчину и начинают бить по почкам. Потерпевший начинает кричать от боли. Чем закончился жестокий инцидент неизвестно.
По сообщениям местных СМИ, претензии сотрудников охраны заключались в отказе покупателя платить за случайно разбитую бутылку алкоголя. Официальной информации нет.