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Стало известно, что могло вызвать удушье россиян в албанском отеле

Майк Габриелян
44 минуты назад

Переизбыток хлора в бассейне мог стать причиной гибели четырех российских туристов в Албании. Об этом сообщает издание Albanian Daily News.

Названа основная версия гибели россиян в албанском отеле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным журналистов, полиция допросила уборщика отеля. Он рассказал, что россияне попросили открыть им бассейн, который до этого закрыли на неделю.

«В пятницу утром я почистил его хлором, чтобы туристы могли им пользоваться», - рассказал сотрудник отеля.

Стала известна «главная загадка» в гибели россиян в Албании

Теперь полиция считает, что чрезмерно большое количество хлора могло убить туристов, вызвав асфиксию. Чтобы проверить эту версию, полицейские отправили на экспертизу воду из бассейна.

Ранее посольство РФ в Тиране подтвердило гибель четырех россиян.

Погибшие - Наталья Буренкова (58 лет), ее супруг Сергей Буренков (60), их зять Никита Белоусов (37) лет и дочь Екатерина Буренкова(31).

Инцидент произошел в пятницу в сауне отеля Gloria в поселке Керрет.

На данный момент озвучены три версии трагедии, выдвинутые албанскими правоохранителями. Это гибель от удушья, пищевое отравление и убийство.

Происшествия,Сергей Буренков,Никита Белоусов,
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