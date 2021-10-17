Названа основная версия гибели россиян в албанском отеле

Переизбыток хлора в бассейне мог стать причиной гибели четырех российских туристов в Албании. Об этом сообщает издание Albanian Daily News.

По данным журналистов, полиция допросила уборщика отеля. Он рассказал, что россияне попросили открыть им бассейн, который до этого закрыли на неделю.

«В пятницу утром я почистил его хлором, чтобы туристы могли им пользоваться», - рассказал сотрудник отеля.

Теперь полиция считает, что чрезмерно большое количество хлора могло убить туристов, вызвав асфиксию. Чтобы проверить эту версию, полицейские отправили на экспертизу воду из бассейна.

Ранее посольство РФ в Тиране подтвердило гибель четырех россиян.

Погибшие - Наталья Буренкова (58 лет), ее супруг Сергей Буренков (60), их зять Никита Белоусов (37) лет и дочь Екатерина Буренкова(31).

Инцидент произошел в пятницу в сауне отеля Gloria в поселке Керрет.