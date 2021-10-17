В Подмосковье пассажир «со связями в ФСБ» напал на таксиста: видео

Пьяный пассажир напал в Подмосковье на таксиста, предварительно сообщив ему о своих связях в силовых структурах. Видеозапись инцидента опубликовало издание «Подъем».

«Это бытовой конфликт на межнациональной неприязни. Хотел показать мне видео, “как вы наших бьёте, а мы потом за вас воюем в Сирии”. Потом начались разговоры о маршруте поездки. И внезапно я получил от него два удара», - рассказал изданию потерпевший.

Инцидент имел место около недели назад в подмосковных Люберцах. В ролике, снятом в салоне легковой машины, демонстрируется, как нетрезвый пассажир с заднего сиденья в нецензурной форме угрожает водителю насилием, в том числе и с применением холодного оружия.

В какой-то момент он требует от таксиста заглушить мотор авто. Когда тот не выполняет это пожелание, пассажир начинает душить шофера, попутно угрожая ему еще и применением гранаты.

По словам пострадавшего, в ходе ссоры пассажир заявил о наличии у него «связей в ФСБ».

Сообщается, что в конце концов на место происшествия прибыли родственники агрессивного пассажира и забрали его. Таксист вызвал полицию, которая, по его словам, все зафиксировала и обещала известить его о ходе расследования. Однако до сих пор водителю так никто и не позвонил. Он предполагает, что это связано с наличием у нападавшего реальных связей в силовых структурах.