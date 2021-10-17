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Российский полицейский шантажировал гея и был задержан коллегами

Ювелина Бернст
26 минут назад

Сотрудник оперативного отдела полиции в Томске вымогал деньги у гомосексуала, шантажируя его откровенными фотографиями, которые получил от него на сайте знакомств. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Российский полицейский шантажировал гея и был задержан коллегами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, вымогателем оказался 25-летний Виталий Кондратьев. Он зарегистрировался на гей-сайте и стал переписываться с 20-летним мужчиной. Через какое-то время тот открыл Кондратьеву доступ к своим интимным фото.

Этими фотографиями полицейский и начал шантажировать потерпевшего. Чтобы фотографии не попали в третьи руки, мужчина согласился выплатить вымогателю 30 тысяч рублей. Однако параллельно он написал заявление в полицию.

После этого переписываться с лейтенантом от лица гея продолжили сотрудники уголовного розыска. Они настояли, что передадут деньги только при личной встрече. Там Кондратьев и был задержан.

В Липецке полицейский избил мужчину в служебном кабинете и за его пределами, после чего стал вымогать у него 20 тысяч рублей за то, чтобы издевательства прекратились.

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