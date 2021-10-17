Крымский берег усыпало мертвыми утками

Жители Крыма сообщили, что весь берег залива Сиваш усеян мёртвыми утками. Местный житель Николай рассказал, что за 35 лет ему не доводилось видеть ничего подобного в этом районе. Об этом пишет Mash.

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Мужчина пояснил, что в заливе часто купаются, однако подобных инцидентов не было. Предполагается, что причиной гибели птиц могло стать загрязнение воды. Не исключена вероятность заражения пернатых птичьим гриппом. В настоящее время ни одна из причин произошедшего официально не подтверждена.

Профессор кафедры экологии и зоологии академии Крымского университета считает, что виной всему птичий грипп. Но возможность отравления химикатами он тоже не исключает. По его словам, возможно, что дело в удобрениях, которые ветер уносит с полей. В результате птицы отравляются, теряют ориентацию в пространстве и странно двигаются.

Специалисты уже взяли пробы воды и воздуха. Образцы проверят и установят, что именно произошло с утками.