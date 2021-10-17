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В Крыму берег залива усыпало мёртвыми утками

News.ru
17 минут назад

Жители Крыма сообщили, что весь берег залива Сиваш усеян мёртвыми утками. Местный житель Николай рассказал, что за 35 лет ему не доводилось видеть ничего подобного в этом районе. Об этом пишет Mash.

Крымский берег усыпало мертвыми утками
Фото: ТАССТАСС

Мужчина пояснил, что в заливе часто купаются, однако подобных инцидентов не было. Предполагается, что причиной гибели птиц могло стать загрязнение воды. Не исключена вероятность заражения пернатых птичьим гриппом. В настоящее время ни одна из причин произошедшего официально не подтверждена.

Профессор кафедры экологии и зоологии академии Крымского университета считает, что виной всему птичий грипп. Но возможность отравления химикатами он тоже не исключает. По его словам, возможно, что дело в удобрениях, которые ветер уносит с полей. В результате птицы отравляются, теряют ориентацию в пространстве и странно двигаются.

Специалисты уже взяли пробы воды и воздуха. Образцы проверят и установят, что именно произошло с утками.

Ранее в селе Усть-Тарка Новосибирской области за сутки умерло порядка 400 чёрных птиц. Такая массовая гибель пернатых напугала местных жителей, некоторые даже начали связывать это с началом апокалипсиса. Как рассказал орнитолог Алексей Яновский, причина такого явления, скорее всего, кроется в отравлении птиц ядовитыми веществами.

Происшествия,Алексей Яновский,
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