В Башкирии пенсионерку повалили на землю за нарушение COVID-мер: видео

В башкирском Стерлитамаке полицейские жестко задержали 65-летнюю женщину, предварительно выведя ее из автобуса и повалив на землю. Об этом сообщает издание Readovka.

На опубликованном в соцсетях видео инцидента показана пожилая женщина в белом пуховике, которую удерживают полицейские. Она плачет опускается на землю. Патрульные пытаются загрузить ее в свой микроавтобус. В какой-то момент старушка начинает кашлять. Маски на ней не надета. Другая женщина, снимающая происходящее на видео, требует от полицейских, чтобы они оставили пенсионерку в покое. В конце ролика те волокут задержанную к дверям патрульной машины.

Издание утверждает, что старушка 1956 года рождения, была схвачена полицией за нарушение режима самоизоляции в автобусе.

Согласно действующим в Башкирии противокоронавирусным правилам, непривитые пенсионеры обязаны сейчас перейти на самоизоляцию и не могут удаляться от дома более чем на 100 метров.