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Медведь напал на беременную женщину в цирке и попал на видео

Александр Кузьмин
19 минут назад

В Орле во время представления в местном цирке медведь неожиданно напал на ассистентку дрессировщика. Видео инцидента опубликовал Mash.

16 октября во время вечернего представления в орловском цирке дрессированный медведь напал на ассистентку укротителя. На кадрах видно, как на арене дрессировщик и его помощница проводят какие-то манипуляции со стоящим на задних лапах зверем. В какой-то момент медведь вцепляется зубами в руку женщины и принимается ее трепать. Она падает, дрессировщик и подоспевшие работники цирка пытаются отбить женщину. На этом запись обрывается.

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