Медведь напал на беременную женщину в цирке и попал на видео

16 октября во время вечернего представления в орловском цирке дрессированный медведь напал на ассистентку укротителя. На кадрах видно, как на арене дрессировщик и его помощница проводят какие-то манипуляции со стоящим на задних лапах зверем. В какой-то момент медведь вцепляется зубами в руку женщины и принимается ее трепать. Она падает, дрессировщик и подоспевшие работники цирка пытаются отбить женщину. На этом запись обрывается.