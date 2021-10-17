СМИ: Борт патриарха Кирилла приземлился в Орле

Борт патриарха Московского всея Руси Кирилла приземлился в Орле – задержка рейса произошла из-за плохой погоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в РПЦ.

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«Вертолет с патриархом Кириллом приземлился в Орле», - цитирует агентство слова источника.

Ранее сообщалось о том, что воздушному судну с патриархом на борту было отказано в посадке в Орле из-за тумана. Патриарх вылетел в регион для совершения чина освящения и Божественной литургии в храме Казанской иконы Божией Матери.

Данные об отказе в посадке авиаборта патриарха опровергли в Московской патриархии - «над Орлом он не "кружил", просто вертолет не мог прилететь из-за погодных условий, а потом погода прояснилась - и вылетел». Неточные выводы были сделаны некоторыми СМИ из слов управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая).

Тот заявил, что «святейший Патриарх имел намерение сам совершить эти священнодействия, но, к сожалению, как вы видите, погода, туман, препятствуют его воздушному судну прямо сейчас приземлиться здесь в Орле».