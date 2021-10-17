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Стало известно о проблемах с посадкой самолета с патриархом Кириллом на борту

Lenta.ruиещё 3
23 минуты назад

Московский и всея Руси Кирилл не может приземлиться в Орле из-за плохих погодных условий. О проблемах с посадкой самолета в воскресенье, 17 октября, со ссылкой на заявление митрополита Орловского и Болховского Тихона пишет ТАСС.

Стало известно о проблемах с самолетом с патриархом на борту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что городе сейчас сильный туман. Митрополит Тихон также сообщил, что прихожане и духовенство будут молиться за здоровье патриарха и его успешное приземление.

Ранее стало известно, что патриарх Кирилл должен принять участие в освящении местного храма Казанской иконы Божией Матери.

14 октября патриарх Кирилл заявил, что войны XX века, а также другие испытания посланы России Богом в наказание. Он отметил, что «у нас есть грехи, за многие из которых мы пострадали, искупив их кровью».

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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