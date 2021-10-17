Стало известно о проблемах с самолетом с патриархом на борту

Московский и всея Руси Кирилл не может приземлиться в Орле из-за плохих погодных условий. О проблемах с посадкой самолета в воскресенье, 17 октября, со ссылкой на заявление митрополита Орловского и Болховского Тихона пишет ТАСС.

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Уточняется, что городе сейчас сильный туман. Митрополит Тихон также сообщил, что прихожане и духовенство будут молиться за здоровье патриарха и его успешное приземление.

Ранее стало известно, что патриарх Кирилл должен принять участие в освящении местного храма Казанской иконы Божией Матери.