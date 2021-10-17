Последствия ДТП с участием двух автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде сняли на видео

В Нижнем Новгороде в результате ДТП с участием грузового автомобиля, автобуса и маршрутного такси пострадали 24 человека. Об этом в субботу сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, 23 человека были доставлены в областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко, трое из них госпитализированы, шесть человек с легкими травмами отправлены на амбулаторное лечение, а еще 14 находятся на обследовании.

Сообщается также, что одному пострадавшему помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался. Несовершеннолетние в ДТП не пострадали, погибших нет.

Как заявляют в ГУ МВД по Нижегородской области, ДТП с участием транспортных средств произошло ранее в субботу на улице Мирошникова, когда водитель автомобиля ГАЗ, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "уступи дорогу", столкнулся с автобусом ЛиАЗ, который в свою очередь совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ.