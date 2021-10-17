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Последствия ДТП с участием двух автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде сняли на видео

Александр Кузьмин
22 минуты назад

В Нижнем Новгороде в результате ДТП с участием грузового автомобиля, автобуса и маршрутного такси пострадали 24 человека. Об этом в субботу сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, 23 человека были доставлены в областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко, трое из них госпитализированы, шесть человек с легкими травмами отправлены на амбулаторное лечение, а еще 14 находятся на обследовании.

Сообщается также, что одному пострадавшему помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался. Несовершеннолетние в ДТП не пострадали, погибших нет.

Как заявляют в ГУ МВД по Нижегородской области, ДТП с участием транспортных средств произошло ранее в субботу на улице Мирошникова, когда водитель автомобиля ГАЗ, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "уступи дорогу", столкнулся с автобусом ЛиАЗ, который в свою очередь совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ.

Прокуратура Нижегородской области организовала по факту аварии проверку. Кроме того, по данным ГУ МВД по региону, было возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Видео,Минздрав РФ,ЛиАЗ,МВД,
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