Назван возраст погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге

Среди 18 погибших от отравления метиловым спиртом в Екатеринбурге — 12 мужчин и шесть женщин, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного комитета по региону Александра Шульгу.
По его словам, самому младшему из погибших было около 25-30 лет, самому старшему — 78. По факту отравления метанолом инициировано уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».
Спирт с метанолом продавали на розлив на рынке Ботаническом, Патриса Лумумбы, 4. Индивидуальный предприниматель, который вел нелегальную торговлю, уже арестован. 18 человек погибли в период с 7 по 14 октября.
Власти Екатеринбурга организовали оповещение жителей о продаже контрафактного алкоголя не только в пластиковой, но и в стеклянной таре.
Напомним, 7 октября в Оренбургской области стало известно об отравлении людей поддельным алкоголем, который был приобретен в Орске. В телах погибших найдены следы чистого метанола. В отдельных случаях его количество в несколько раз превышало смертельную для человеческого организма дозу. Жертвами контрафакта стали, по последним данным, 34 человека, еще 30 госпитализированы.