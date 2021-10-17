Назван возраст погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге

Среди 18 погибших от отравления метиловым спиртом в Екатеринбурге — 12 мужчин и шесть женщин, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного комитета по региону Александра Шульгу.

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По его словам, самому младшему из погибших было около 25-30 лет, самому старшему — 78. По факту отравления метанолом инициировано уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Спирт с метанолом продавали на розлив на рынке Ботаническом, Патриса Лумумбы, 4. Индивидуальный предприниматель, который вел нелегальную торговлю, уже арестован. 18 человек погибли в период с 7 по 14 октября.

Власти Екатеринбурга организовали оповещение жителей о продаже контрафактного алкоголя не только в пластиковой, но и в стеклянной таре.