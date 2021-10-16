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Стали известны подробности поножовщины в больнице в Якутске

Елена Прошина
37 минут назад

Появились подробности нападения на пациентов в онкологическом диспансере в Якутске. Их приводит Telegram-канал Mash.

Стали известны подробности инцидента в российской больнице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, напавшим оказался 47-летний Прокопий Трофимов, который набросился на соседей по палате в наркодиспансере вследствие тяжелого морального состояния. Он порезал пятерых, а затем воткнул нож себе в живот.

В Якутии пациент устроил резню в диспансере

Один из раненных умер в машине скорой помощи. Остальные находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежду Дворецкую.

«Следователи выехали на место ЧП. Все обстоятельства устанавливаются», - сообщила Дворецкая.

Ранее сообщалось, что устроивший резню в диспансере был задержан.

Происшествия,Надежда Дворецкая,СКР,ИТАР-ТАСС,
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