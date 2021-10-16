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По делу о расстреле пермского вуза задержали националистов

Ювелина Бернст
28 минут назад

В Перми массово задерживают членов молодежного националистического движения «Штурм», которых подозревают в причастности к расстрелу в ПГНИУ. Об этом говорится на официальной странице движения во «ВКонтакте».

По делу о расстреле пермского вуза задержали националистов
Фото: ReutersReuters

Его участники сообщили, что «у всего состава провели обыски с участием ОМОНа и ФСБ, много человек задержано и сейчас находятся в СИЗО». Кроме того, они утверждают, что проект «Штурм» хотят привлечь к ответственности за расстрел в ПГНИУ.

«Многие, находящиеся сейчас в СИЗО - это совсем молодые ребята, которые занимались спортом каждые выходные, а сейчас сидят в камере как террористы», - говорится в сообщении.

В движении уверяют, что не имеют никакого отношения к данной трагедии.

20 сентября первокурсник ПГНИУ Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья по людям на территории университета. Во время нападения на его странице в соцсети появилось обращение, где «стрелок» рассказывал, как готовился к преступлению. В результате погибли шесть человек. Среди них — студенты университета, выпускница и известный врач. Пострадали еще почти 50 человек.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,ФСИН,ФСБ,
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