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В Екатеринбурге 16 человек отравились насмерть спиртом

Ювелина Бернст
30 минут назад

В Екатеринбурге 16 человек погибли в результате отравления спиртом с содержанием метанола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Чукреева, координатора проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области.

В Екатеринбурге 16 человек отравились насмерть спиртом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его сведениям, незаконный розлив происходил Ботаническом рынке.

Чукреев уточнил, что 16 смертей от отравления спиртным было зафиксировано «за последние несколько дней», пишет E1.

Предприниматель, который разливал спирт, уже задержан.

В октябре от отравления суррогатным алкоголем 34 человек скончались в Оренбургской области. В их крови также был обнаружен метанол в количестве в несколько раз превышающем смертельную дозу. Контрафактный алкоголь сбывали со склада на торгово-закупочной базе в Орске. Было возбуждено уголовное дело, по которому задержаны девять человек.

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