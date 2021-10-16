В Екатеринбурге 16 человек отравились насмерть спиртом

В Екатеринбурге 16 человек погибли в результате отравления спиртом с содержанием метанола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Чукреева, координатора проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области.

В октябре от отравления суррогатным алкоголем 34 человек скончались в Оренбургской области. В их крови также был обнаружен метанол в количестве в несколько раз превышающем смертельную дозу. Контрафактный алкоголь сбывали со склада на торгово-закупочной базе в Орске. Было возбуждено уголовное дело, по которому задержаны девять человек.