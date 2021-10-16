В подмосковной школе произошло массовое отравление детей

Клинская городская прокуратура сообщила о начале проверки по факту отравления 20 учащихся одной из местных школ. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

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«Прокуратура организовала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин. По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 20 детей», - говорится в сообщении.

Известно, что школьники стали обращаться к медикам с признаками отравления в первой половине дня 15 октября. Правоохранители опросили сотрудников школы и изъяли необходимую документацию. Параллельно представители Роспотребнадзора отобрали пробы продуктов, которые ели дети. Образцы направлены на экспертизу, пишет ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области.

«В настоящее время всем детям оказана необходимая медицинская помощь и их здоровью ничего не угрожает Проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - рассказал представитель ведомства.