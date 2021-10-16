В Москве из-за спущенных масок опечатали чайхану

«Чайхану Микс-Макс» на Ленинградском шоссе в Москве опечатали из-за грубых нарушений коронавирусных ограничений. Как выяснил Роспотребнадзор, в заведении не проверяли температуру у работников, а сами сотрудники обслуживали посетителей со спущенными на подбородок масками либо вообще без них. Также в зоне выдачи еды и на кассе не было разметки для соблюдения социальной дистанции.

Фото: кадр из видео / «ВКонтакте» кадр из видео / «ВКонтакте»

Информацию о грубых нарушениях в «Чайхане Микс-Макс» Роспотребнадзор получил от полиции. После этого специалисты провели свою проверку и выяснили, что в кафе было привито менее 60% персонала. Некоторые сотрудники работали в спущенных масках или без них, а начальство за этим не следило.

Кроме того, в заведении не было разметок для социальной дистанции. В чайхане не обеззараживали воздух, не чистили поверхности. Посетителям некуда было выкидывать использованные маски и перчатки, отметили в ведомстве.

«Санитарно-техническое состояние предприятия — неудовлетворительное, на плиточном покрытии стен и пола производственного помещения имеются сколы», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Теперь суд может оштрафовать собственника чайханы на 150 000 рублей или запретить работу кафе три месяца.

В Москве по данным на 16 октября выявили 6545 новых случаев заражения коронавирусом, 72 инфицированных умерли, 3637 — выздоровели. За весь период пандемии коронавирусом в городе переболели свыше 1,7 млн человек, выздоровели более 1,5 млн, умерли около 30 000 пациентов.