Среди бунтовщиков в колонии Владикавказа оказался известный спортсмен

Среди взбунтовавшихся в колонии №1 Владикавказа заключенных оказался чемпион мира по армрестлингу Спартак Золоев. Об этом пишет Baza.

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Золоев накануне участвовал в бунте правонарушителей, отбывающих наказания в исправительном учреждении ФСИН на улице Карабулакской, дом 1 во Владикавказе. В нем содержатся граждане, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Золоев был осужден к шести годам лишения свободы за жестокое избиение своей супруги на почве ревности.

Вечером 15 октября в колонии вспыхнул бунт заключенных. По версии представителей ФСИН России, во время плановых обысков в камерах, двое осужденных, находящихся в штрафном изоляторе, не подчинились требованиям надзирателей. Они призвали остальных зэков организовать массовые беспорядки. Те устроили погром в колонии, разломав ограждения на ее территории и уничтожив видеокамеры.