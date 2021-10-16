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Среди бунтовщиков в колонии Владикавказа оказался известный спортсмен

Елена Прошина
31 минуту назад

Среди взбунтовавшихся в колонии №1 Владикавказа заключенных оказался чемпион мира по армрестлингу Спартак Золоев. Об этом пишет Baza.

Среди бунтовщиков в колонии Владикавказа оказался известный спортсмен
Фото: TelegramTelegram

Золоев накануне участвовал в бунте правонарушителей, отбывающих наказания в исправительном учреждении ФСИН на улице Карабулакской, дом 1 во Владикавказе. В нем содержатся граждане, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Золоев был осужден к шести годам лишения свободы за жестокое избиение своей супруги на почве ревности.

Вечером 15 октября в колонии вспыхнул бунт заключенных. По версии представителей ФСИН России, во время плановых обысков в камерах, двое осужденных, находящихся в штрафном изоляторе, не подчинились требованиям надзирателей. Они призвали остальных зэков организовать массовые беспорядки. Те устроили погром в колонии, разломав ограждения на ее территории и уничтожив видеокамеры.

После этого периметр тюрьмы был оцеплен подразделениями полиции и Росгвардии. После многочасовых переговоров между бунтовщиками и представителями ФСИН, заключенные прекратили сопротивление и в колонию вошел спецназ правоохранителей. Издание сообщает, что теперь бунтовщиков группами переводят в другие колонии строгого режима, расположенные, в том числе, на территории соседних с Северной Осетией республик.

Происшествия,Росгвардия,ФСИН,
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