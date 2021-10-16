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Допрос задержанных за конфликт в московском метро сняли на видео

Александр Кузьмин
47 минут назад

Следственны комитет (СК) опубликовал видео с допросом троих мужчин, которых ранее задержали за конфликт в московском метро. Видео появилось в Telegram-канале RT.

Поводом для задержания стал ролик, который выложили в сеть 12 октября. На нем запечатлено, как молодой человек вступился за девушку, к которой приставала группа приезжих в вагоне метро. Его поддержали другие пассажиры: они вызвали полицию и сообщили о конфликте машинисту. Дебоширов высадили на станции «Текстильщики». Там к ним подошли сотрудники службы безопасности метрополитена.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», обвинения мужчинам уже предъявлены, теперь СК намерен ходатайствовать перед судом об избрании для них меры пресечения.

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