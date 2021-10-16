Допрос задержанных за конфликт в московском метро сняли на видео

Поводом для задержания стал ролик, который выложили в сеть 12 октября. На нем запечатлено, как молодой человек вступился за девушку, к которой приставала группа приезжих в вагоне метро. Его поддержали другие пассажиры: они вызвали полицию и сообщили о конфликте машинисту. Дебоширов высадили на станции «Текстильщики». Там к ним подошли сотрудники службы безопасности метрополитена.