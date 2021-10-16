Опубликовано видео с места гибели российских туристов в Албании

Видео с места гибели четырех российских туристов в поселке Керрет в Албании появилось в сети. Его публикует телеканал ABC New Albania.

Четверо российских туристов были найдены мертвыми в сауне отеля Албании в пятницу, 15 октября. Причиной их смерти стало удушье. Среди погибших двое мужчин и две женщины в возрасте 31-58 лет. Правоохранители сообщили, что посольство России в Тиране проинформировано о произошедшем.