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Опубликовано видео с места гибели российских туристов в Албании

Александр Кузьмин
28 минут назад

Видео с места гибели четырех российских туристов в поселке Керрет в Албании появилось в сети. Его публикует телеканал ABC New Albania.

На кадрах видно, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Четверо российских туристов были найдены мертвыми в сауне отеля Албании в пятницу, 15 октября. Причиной их смерти стало удушье. Среди погибших двое мужчин и две женщины в возрасте 31-58 лет. Правоохранители сообщили, что посольство России в Тиране проинформировано о произошедшем.

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