В отношении троих мужчин, пристававших к девушке в московском метро, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Молодые люди, которым изначально вменяли административное правонарушение, в настоящий момент задержаны. Следствие акцентирует внимание на том, что их действия имели «повышенную общественную опасность».

Трое человек задержаны в рамках расследования инцидента в московском метро, который произошел 12 октября.

Тогда четверо агрессивно настроенных мужчин приставали к женщине в вагоне электропоезда на перегоне «Волгоградский проспект» — «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. На ее защиту встал мужчина, после перепалки с которым нарушители пытались вытащить его из вагона и толкали окружающих. Впоследствии за него заступились другие пассажиры, а отряд полиции на платформе ближайшей станции метро разнял конфликтующих. Всех участников инцидента доставили для разбирательства в участок.

Несмотря на то что никто не пострадал, событие на этом не было исчерпано. Изначально зачинщиков конфликта Кузьминский районный суд города привлек к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Основанием для этого стали нецензурная брань и «явное неуважение к обществу». Впрочем, Следственный комитет по результатам проверки, которую поручил провести глава СКР Александр Бастрыкин, обнаружил в действиях фигурантов признаки уголовного дела.

Как следствие, накануне СК РФ возбудил против них дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Задержанным, которыми оказались мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие ходатайствует в суд об избрании им меры пресечения. Имена обвиняемых не приводятся.

По версии правоохранителей, зачинщики конфликта проявили агрессию в отношении женщины, после чего применили насилие и высказывали угрозы его применения к окружающим гражданам, заступившимся за пассажирку. В релизе ведомства подчеркивается, что конфликт имел «повышенную общественную опасность», поскольку вагон был переполнен.

Случившееся на «Текстильщиках» — второй подобный случай за месяц в московском метро. 4 октября в вагоне поезда, следовавшего по Арбатско-Покровской линии, серьезно пострадал 25-летний Роман Ковалев. Житель Воронежской области был единственным, кто заступился за девушку, к которой приставали трое мужчин. В результате конфликта с ними он был жестоко избит и получил тяжелые травмы. Троих убежавших виновников инцидента наряд полиции задержал спустя десять минут.

Предполагаемыми преступниками оказались трое приезжих из Дагестана в возрасте от 21 до 26 лет — Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов. Предварительно, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Первоначально им инкриминировали статью «Хулиганство», но после вмешательства Бастрыкина дело было передано из органов полиции в СК. Пояснялось, что это необходимо в связи с «резонансом происшествия». В Кремле же назвали задержанных «подонками», но призвали не акцентировать внимание на их национальности.

В дальнейшем нападавшим ужесточили обвинение, переквалифицировав в соответствии с распоряжением председателя СКР их действия по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Кроме того, позднее им выдвинули еще одно обвинение — по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), поскольку было установлено, что в момент задержания молодые люди сопротивлялись сотрудникам полиции, причем один из них угрожал представителю власти предметом, похожим на нож, а второй достал перцовый баллончик.

В настоящий момент все трое по решению суда арестованы и находятся в СИЗО.