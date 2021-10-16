Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак перед смертью дал показания против своих соратников, на основании которых тех обвинили в серии убийств, сообщает «Коммерсантъ».

Главное следственное управление СК России фактически завершило расследование уголовного дела в отношении около 10 бывших соратников Тесака, которых обвиняют в серии убийств на почве межнациональной розни.

Издание отмечает, что об этих преступлениях следствие узнало от самого Тесака, который незадолго до смерти сделал девять явок с повинной. А подтвердили их обвиняемые, один из которых добровольно выдал использованное для убийства ружье, которое хранил 17 лет.

Среди обвиняемых Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулевин, Алексей Гудилин и Семен Токмаков и Сергей Коротких. Дело было возбуждено в 2007 году после размещения в интернете видеозаписи убийства двух мужчин. Однако в 2017 году расследование приостановили в связи с отсутствием лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

В 2020 году, по словам адвоката Гудилина - Александра Тимошенко, Тесак «неожиданно» признавшись в убийстве 2007 года, начал давать показания сотрудникам СКР и оперативникам. В результате производство по делу возобновили. Благодаря другим явкам с повинной Тесака были раскрыты еще два резонансных преступления 2003 года.

Адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик, в свою очередь, выразил удивление тем, что самого Тесака не оказалось в данном уголовном деле, что противоречит обстоятельствам, описанным в деле.