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"Ъ": Тесак перед смертью дал показания против своих соратников

Ювелина Бернст
37 минут назад

Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак перед смертью дал показания против своих соратников, на основании которых тех обвинили в серии убийств, сообщает «Коммерсантъ».

Главное следственное управление СК России фактически завершило расследование уголовного дела в отношении около 10 бывших соратников Тесака, которых обвиняют в серии убийств на почве межнациональной розни.

Издание отмечает, что об этих преступлениях следствие узнало от самого Тесака, который незадолго до смерти сделал девять явок с повинной. А подтвердили их обвиняемые, один из которых добровольно выдал использованное для убийства ружье, которое хранил 17 лет.

Среди обвиняемых Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулевин, Алексей Гудилин и Семен Токмаков и Сергей Коротких. Дело было возбуждено в 2007 году после размещения в интернете видеозаписи убийства двух мужчин. Однако в 2017 году расследование приостановили в связи с отсутствием лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

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В 2020 году, по словам адвоката Гудилина - Александра Тимошенко, Тесак «неожиданно» признавшись в убийстве 2007 года, начал давать показания сотрудникам СКР и оперативникам. В результате производство по делу возобновили. Благодаря другим явкам с повинной Тесака были раскрыты еще два резонансных преступления 2003 года.

Адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик, в свою очередь, выразил удивление тем, что самого Тесака не оказалось в данном уголовном деле, что противоречит обстоятельствам, описанным в деле.

По официальной версии, Тесак покончил с собой в сентябре 2020 года в камере СИЗО №3 Челябинска.

Происшествия,Видео,Алексей Михальчик,Сергей Коротких,Александр Лысенков,Максим Марцинкевич,ФСИН,СКР,Газета "Коммерсантъ",
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