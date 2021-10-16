Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе и попал на видео

Легковушка на высокой скорости сбила восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе в Череповце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД по городу.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале SHOT, видно, как ребенок перебегает дорогу по «зебре» на желтый сигнал светофора. Однако уже рядом с тротуаром, когда загорелся зеленый, мальчика на полной скорости сбивает «девятка», не сбавившая скорости перед пешеходным переходом. За рулем автомобиля находился 19-летний водитель.