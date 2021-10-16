СК раскрыл подробности бунта в колонии во Владикавказе

В беспорядках в колонии в исправительной колонии №1 в Северной Осетии приняли участие не менее 200 заключенных, сообщили в СУ СК России по региону.

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По факту произошедшего ведомство возбудило уголовное дело по статье «Организация и участие в массовых беспорядках».

Устроивших беспорядки заключенных было решено распределить по колониям других регионов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) рассказали агентству, что обстановка в колонии стабилизировалась. Пострадавшие среди сотрудников и осужденных нет.

Причиной конфликта, по данным ведомства, стали плановые обыски, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.

При этом один из заключенных утверждает, что бунт начался после избиений и провокаций со стороны сотрудников колонии. По его словам, ломали оборудование и поджигали двери сами сотрудники ФСИН, пишет издание «Подъем».