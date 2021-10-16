В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 4 балла
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

СК раскрыл подробности бунта в колонии во Владикавказе

Ювелина Бернст
1 час назад

В беспорядках в колонии в исправительной колонии №1 в Северной Осетии приняли участие не менее 200 заключенных, сообщили в СУ СК России по региону.

СК раскрыл подробности бунта в колонии во Владикавказе
Фото: ТАССТАСС

По факту произошедшего ведомство возбудило уголовное дело по статье «Организация и участие в массовых беспорядках».

Устроивших беспорядки заключенных было решено распределить по колониям других регионов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) рассказали агентству, что обстановка в колонии стабилизировалась. Пострадавшие среди сотрудников и осужденных нет.

Причиной конфликта, по данным ведомства, стали плановые обыски, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.

При этом один из заключенных утверждает, что бунт начался после избиений и провокаций со стороны сотрудников колонии. По его словам, ломали оборудование и поджигали двери сами сотрудники ФСИН, пишет издание «Подъем».

Накануне в ИК-1 Владикавказа произошел бунт заключенных. В результате столкновения загорелись несколько бараков тюрьмы. Для подавления бунту к колонии были стянуты дополнительные силы правоохранительных органов.

Происшествия,ФСИН,МВД,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители