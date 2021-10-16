Свидетельницу конфликта с кавказцами в московском метро накажут

Москвичку накажут за мат в ходе конфликта на станции метро «Текстильщики», который устроили трое уроженцев Кавказа. Об этом женщина рассказала изданию «Подъем».

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Ольга Соловьева, которой вменяют статью о нецензурной брани в общественном месте, уверяет, что не ругалась матом и вела себя прилично. По ее словам, полицейские вызвали ее для дачи свидетельских показаний и продержали в отделении три часа. Ей назначили суд на 19 октября.

«Меня три полицейских-женщины хватали за руки, тащили в кабинет. Типа, что я в вагоне выругалась матом, я матом не ругалась. Я считаю, это неправомерно вообще. Я даже ходила в туалет при открытых дверях при сотрудницах. Я, извините, писала, а эти девушки смотрели на меня. Я что воровка, наркоманка, за что? Я реально в шоке. Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая», — рассказала свидетельница потасовки.

Соловьева вспоминает, что попросила мужчин вести себя потише, на что получила от них оскорбления в своей адрес. Они назвали женщину «сучкой», отметив, что это литературное слово.

Поводом для задержания стал ролик, который выложили в сеть 12 октября. На нем запечатлено, как молодой человек вступился за девушку, к которой приставала группа приезжих в вагоне метро. Его поддержали другие пассажиры: они вызвали полицию и сообщили о конфликте машинисту. Дебоширов высадили на станции «Текстильщики». Там к ним подошли сотрудники службы безопасности метрополитена.