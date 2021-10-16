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Свидетельницу конфликта с кавказцами в московском метро накажут

Lenta.ruиещё 2
34 минуты назад

Москвичку накажут за мат в ходе конфликта на станции метро «Текстильщики», который устроили трое уроженцев Кавказа. Об этом женщина рассказала изданию «Подъем».

Свидетельницу конфликта с кавказцами в московском метро накажут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ольга Соловьева, которой вменяют статью о нецензурной брани в общественном месте, уверяет, что не ругалась матом и вела себя прилично. По ее словам, полицейские вызвали ее для дачи свидетельских показаний и продержали в отделении три часа. Ей назначили суд на 19 октября.

«Меня три полицейских-женщины хватали за руки, тащили в кабинет. Типа, что я в вагоне выругалась матом, я матом не ругалась. Я считаю, это неправомерно вообще. Я даже ходила в туалет при открытых дверях при сотрудницах. Я, извините, писала, а эти девушки смотрели на меня. Я что воровка, наркоманка, за что? Я реально в шоке. Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая», — рассказала свидетельница потасовки.

Соловьева вспоминает, что попросила мужчин вести себя потише, на что получила от них оскорбления в своей адрес. Они назвали женщину «сучкой», отметив, что это литературное слово.

Зачинщиков конфликта в метро задержали

Поводом для задержания стал ролик, который выложили в сеть 12 октября. На нем запечатлено, как молодой человек вступился за девушку, к которой приставала группа приезжих в вагоне метро. Его поддержали другие пассажиры: они вызвали полицию и сообщили о конфликте машинисту. Дебоширов высадили на станции «Текстильщики». Там к ним подошли сотрудники службы безопасности метрополитена.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», обвинения мужчинам уже предъявлены, теперь СК намерен ходатайствовать перед судом об избрании для них меры пресечения.

Происшествия,Ольга Соловьева,
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