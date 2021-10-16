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В СК заявили о задержании виновников конфликта на станции столичного метро «Текстильщики»

RT на русскомиещё 2
48 минут назад

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что трое виновников конфликта в Московском метрополитене на станции «Текстильщики» задержаны.

«Трое мужчин задержаны в порядке ст. 91 УПК России, им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», — цитирует её РИА Новости.

Ранее МВД опубликовало видео конфликта в московском метро, где четверо мужчин пристали к женщине. Инцидент произошёл в поезде в районе станции метро «Текстильщики». За девушку заступился молодой человек, а уже за него — остальные пассажиры.

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Полиция установила личности всех дебоширов и составила на них протоколы за мелкое хулиганство, материалы дела доставлены в суд.

Происшествия,Видео,Юлия Иванова,СКР,МВД,РИА Новости,
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