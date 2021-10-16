«Трое мужчин задержаны в порядке ст. 91 УПК России, им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», — цитирует её РИА Новости.

Ранее МВД опубликовало видео конфликта в московском метро, где четверо мужчин пристали к женщине. Инцидент произошёл в поезде в районе станции метро «Текстильщики». За девушку заступился молодой человек, а уже за него — остальные пассажиры.