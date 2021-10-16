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Четверо российских туристов погибли в Албании

Ura.Ru
38 минут назад

В отеле на западе Албании были обнаружены тела 4 туристов из России. По предварительной информации туристы задохнулись в сауне.

Четверо российских туристов погибли в Албании
Фото: URA.RUURA.RU

«Около 22:00 в Керрете провинции Кавай в сауне отеля были обнаружены тела 4 человек русского происхождения. Все они задохнулись», — сообщает местное издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что среди погибших двое мужчин и две женщины. Издание отмечает, что российское посольство в Тиране проинформировано о произошедшем. Также известно, что граждане России приехали в Албанию, чтобы провести отпуск.

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