Четверо российских туристов погибли в Албании

В отеле на западе Албании были обнаружены тела 4 туристов из России . По предварительной информации туристы задохнулись в сауне.

«Около 22:00 в Керрете провинции Кавай в сауне отеля были обнаружены тела 4 человек русского происхождения. Все они задохнулись», — сообщает местное издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что среди погибших двое мужчин и две женщины. Издание отмечает, что российское посольство в Тиране проинформировано о произошедшем. Также известно, что граждане России приехали в Албанию, чтобы провести отпуск.